Šimůnková opouští úřad ombudsmana. Měla jsem se víc bránit, říká

Ombudsman Stanislav Křeček odebral své zástupkyni všechnu agendu od 1. července. Uvedl, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Šimůnková svoji rezignaci oznámila v polovině srpna. Už dříve řekla, že za výroky, které poškozují její osobu, a za jeho údajně šikanózní jednání vůči ní zváží podání žaloby na Křečka.

„Nyní, až to celé skončí, si vše v klidu zanalyzuji, již teď se radím s právníky. Nechám si na to čas, vše si chci v klidu rozmyslet,“ řekla Šimůnková v rozhovoru s ČTK. „Pan Křeček lže a já nechci s takovým člověkem nadále spolupracovat. Je mi to velmi líto.“ Žalobu na ochranu osobnosti avizovala už před čtrnácti dny i v rozhovoru pro ČT24.