Každý sedmý nezletilý má zkušenost s posíláním intimních záběrů, policie varuje před zneužitím materiálů

„Pozor, i váš přítel může zneužít citlivé fotky, videa nebo konverzace“ – policie se kampaní snaží upozorňovat na rizika komunikace na internetu a nabádá, aby si lidé rozmysleli, co a hlavně komu posílají.

„Vždycky si musím uvědomit, že někdy v budoucnu to může být zneužito. Ten materiál jakmile jednou pošlu, ztrácím nad ním jakoukoli kontrolu,“ upozornil Ondřej Penc z oddělení prevence policejního prezidia.

Pokud se lidé se zneužíváním, vyhrožováním nebo vydíráním setkají, neměli by se stydět. Naopak by měli vyhledat pomoc a obrátit se na policii. „Je schopná pomoci dítěti i dospělému zajistit odstranění nežádoucího materiálu z jakékoli webové stránky,“ doplnila Jana Moravcová z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Komunikaci je důležité nemazat

Lidé by měli jednat, co nejdříve. Dosavadní komunikaci by neměli mazat, ale ideálně ji zálohovat. Dotyčného by neměli blokovat, ale měli by s ním přerušit kontakt.

S takzvaným sextingem, tedy posíláním intimností má zkušenost třetina dospělých a čtrnáct procent dětí. Právě ty se častěji stávají terčem zneužití tohoto obsahu, ať už ve formě výhrůžek, jeho zveřejnění nebo šikanou.