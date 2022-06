Studenti odborných škol by mohli místo části maturity obhajovat projekt. Ministerstvo alternativu testuje

Komplexní absolventská práce má podle ministerstva školství nahradit téměř celou školní část maturitní zkoušky. Výjimkou je jen ústní zkoušení z českého jazyka a literatury. Změna by se projevila také v maturitní komisi, která by nově byla početnější a umožnila žákovi obhájit výsledky nejen před vedoucím práce a odborníkem z praxe, ale také projevit znalosti z dalších odborných předmětů před jejich vyučujícími. „Známky za jednotlivé předměty a zpracování práce se pak uvedou na maturitním vysvědčení stejně jako při klasické maturitě,“ doplnila mluvčí ministerstva Lednová.

Nezbytná spolupráce s firmami

Davídková Antošová hodnotí alternativní podobu maturity jako skvělou příležitost pro výborné žáky vytvořit si portfolio pro budoucí zaměstnavatele. Zavedla by ji ale jen jako volitelnou možnost. „Maturitní práce byly odevzdány ve velmi vysokém standardu a i ústní obhajoby těchto prací byly na vysoké úrovni. A to jak česká odborná, tak i anglická část,“ dodala.

Zkouška je podle ní ale náročná i pro samotné školy. „Učitelé po vzájemné dohodě musí připravit zadání shrnující části všech předmětů, které má škola ve vzdělávacím plánu uvedeny jako maturitní. Pro realizaci komplexní maturitní zkoušky je nezbytná spolupráce s firmami.“

Právě propojení s praxí kladně hodnotí programový ředitel Informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký. „Patnáctiminutový výslech u komise je přežitý, děti se často jen drtí. Pokud budou výsledky odborné části místo zkoušení formou nějakého výslechu prokázány prakticky, bude se to blížit diplomové práci, kdy vedoucí práce celý rok studenta sleduje, a k tomu zde bude propojení s praxí a firmou, přijde mi to velice rozumné,“ konstatoval.

S absolventskou prací místo školní maturity souhlasí také předseda Asociace středních průmyslových škol Jiří Zajíček. Vytýká jí ale její zavedení v plošném měřítku: „Diskutovali jsme to s ministerstvem už v době před ověřováním. Přijde nám to jako dobrá alternativa, je to spíše kompetenční model než klasická maturita. Považuji to za dobrou alternativu, ale nedokážu si představit plošné nasazení, je to spíše pro skutečně nadané žáky.“

„Souhrnné informace o úspěšnosti nebo obtížích a poznatcích o proveditelnosti této formy profilové zkoušky bude mít MŠMT až po vyhodnocení první fáze experimentu jednotlivými školami do 30. září 2022. Z dosavadních informací a poznatků o průběhu komplexní absolventské práce s obhajobou převažuje kladné hodnocení. Do pokusného ověřování v příštím školním roce se mohou další školy přihlásit do 30. června 2022,“ uzavřela mluvčí ministerstva Lednová.