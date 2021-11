Česká televize uvede dokument o sexuálním násilí

„Z našeho průzkumu vychází, že 9,2 procent žen bylo znásilněno a každá třetí žena se během života setkala se sexuálním násilím,“ shrnuje výzkum Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí ProFem jeho ředitelka Jitka Poláková.

Oběti sexuálního násilí často absolvují mnohahodinové výslechy u policie, které se znovu opakují u soudu. S postupujícím vyšetřováním často začínají pochybovat, zda bude pachatel vůbec potrestán.

Přesto, že oběti v běžném životě fungují zdánlivě normálně, jsou velmi traumatizované a musí navštěvovat terapie. „Je tím zasažena celá rodina,“ objasňuje režisérka dokumentu Kateřina Hrochová. Pro lidi, kteří sexuální násilí zažili, přitom chybí dostatek specializovaných služeb.

Dokument ČT zaznamenal příběhy tří žen

V dokumentu vystupují tři ženy, které otevřeně popisují své zkušenosti se znásilněním. „Každý si představí, že dívka, která zažila znásilnění, je vyzývavá žena, ale tak to vůbec není,“ říká režisérka dokumentu Kateřina Hrochová. „My jsme chtěli mít příběhy dívek, jsou to vysokoškolačky. Bojují s tím, co zažily,“ doplňuje.

O sexuálním násilí panuje mnoho mýtů, které se snaží dokument vyvracet. Jedním z nich je stereotyp neznámého pachatele, který na oběti číhá ve křoví. Za takovými činy ale často stojí lidé, kteří se s oběťmi znají.

Na ženy, které znásilnění nahlásí až po několika letech, je podle režisérky nahlíženo s velkou pochybností. „To se ukazuje i teď při aktuálních kauzách,“ tvrdí Hrochová.