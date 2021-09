O účast ve volebních komisích byl tento rok až o pětinu menší zájem

„Momentálně máme v jednotlivých okrskových komisích delegováno či jmenováno celkem 760 členů. Ve srovnání s posledními volbami do Poslanecké sněmovny se jedná o pokles přibližně o dvacet procent,“ říká vedoucí správního odboru na magistrátu v Českých Budějovicích Jan Kostík.

Pokles zaznamenali i v Karviné nebo v Liberci. „Letos má zájem o účast ve volebních komisích asi 450 lidí. V roce 2017 to bylo pět set lidí,“ propočítává mluvčí města Karviná Lukáš Hudeček. „U nás byl minule počet členů v komisích přibližně šest set lidí, letos čítá počet členů přibližně 550,“ dodává mluvčí libereckého magistrátu Jan Král.

Menší zájem o účast ve volebních komisích je i kvůli covidu-19. „Ministerstvo vnitra vnímá, že v období pandemie je činnost člena okrskové volební komise náročnější,“ odůvodňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Aspoň čtyři

V pátek 17. září musely být všechny volební komise naplněny. Musí mít alespoň pět členů. Výjimku mají volební okrsky do tří set voličů, kde stačí čtyři. „V případě, že starosta obce by problémy s obsazením komisí měl, je metodicky nastaveno, stejně jako v loňských volbách, aby byly poptávány možnosti výpomoci ze strany větších úřadů v dané oblasti. Ministerstvo vnitra nemá v tuto chvíli informace, že by v tomto docházelo k problémům,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Rözler. „Zájem není příliš velký, ale komise máme naplněné,“ říká Jiří Bigas, mluvčí městské části Prahy 4.

Na českých velvyslanectvích budou volební komise taktéž naplněny. „Na zastupitelských úřadech máme dostatek lidí do volebních komisí. Problémy s nenaplněním volební komise jsme měli jen výjimečně. V takových případech jsme zapojili občany ČR v místě,“ říká Mariana Wernerová, mluvčí ministerstva zahraničí. Volebním komisím na zastupitelských úřadech stačí tři komisaři.

Volební komisaři budou 8. a 9. října dohlížet na regulérnost hlasování, budou vydávat hlasovací obálky a následně budou odevzdané hlasy sčítat. Výsledky pak předají Českému statistickému úřadu, který výsledky zveřejní na volebním serveru.