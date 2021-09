Čeští turisté si chtěli z cest přivézt kostry ještěrů nebo mořské koníky. Celníci překazili i pašování rarohů do Emirátů

Od začátku roku do konce prázdnin přišli celníci na pražském Letišti Václava Havla na 37 pokusů přivézt do Česka nepovolené suvenýry. Nejčastěji se jednalo o léčebné přípravky, korály nebo motýly, našla se ale i kostra leguána, sušený mořský koník nebo kůže kozorožce. Naopak z Česka do Spojených arabských emirátů se cestující pokusili vyvézt čtyři dravé ptáky. Česká televize to zjistila od Celního úřadu Praha Ruzyně. Zabavených suvenýrů i udělených pokut bylo letos méně než loni i v posledním roce před pandemií.