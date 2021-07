Soud poslal Kočku a dalšího obviněného do vazby kvůli možnému ovlivňování svědků

„Pan obviněný (Kočka) byl vzat do vazby, neboť panovala důvodná obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky,“ řekl Saňa. Z dalších dvou obviněných byl podle něj jeden rovněž vzat do vazby ze stejného důvodu a druhý propuštěn.

„Jsou obviněni především ze zločinu vydírání a návrh na vazbu byl dáván právě z toho důvodu, že jsme shledávali obavu, že by mohli ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Ta kauza stojí na tvrzení svědků,“ vysvětlil státní zástupce. Potvrdil, že v případu se jedná o převod firmy poškozeného, který podle něj po útoku obžalovaných musel vyhledat ošetření, ale nebyl hospitalizovaný.

Rampula doplnil, že důvodem vazby má být výslech svědka a zároveň poškozeného, který podle něj pracovně odjel z Prahy. „Svědek s vědomím policie záhadným způsobem odjel, a musel odjet z Prahy, a nemohl být tudíž vyslechnut. Uvidíme, jak rychle se podaří toho svědka zajistit a vyslechnout,“ řekl advokát. Dodal, že jde o hlavní důvod vazby a po vyslechnutí svědka se dá předpokládat propuštění. Situaci se podle něj dalo snadno vyhnout, kdyby policie svědka vyslechla hned. Zopakoval také, že jeho klient Kočka považuje obvinění za nesmyslné. Kriminalisté zadrželi trojici v úterý odpoledne.