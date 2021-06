Jsou čtyři možné scénáře vývoje pandemie, míní epidemiologové. Je třeba připravit se i na zhoršení, varují

Taková opatření mohou být zavedena i na lokální úrovni, pro konkrétní firmy, školy, obce, okresy nebo kraje, aniž by to mělo vliv na místa, ve kterých je situace dobrá.

K očkování by se lidé podle epidemiologů měli dostat i bez předchozí rezervace, kapacity musí počítat i s přeočkováním. Zachovat doporučují možnost testování zdarma, uznávat by se ale neměly samotesty. Za nákladově efektivní opatření považují také instalaci měřičů oxidu uhličitého, které by upozornily na nutnost vyvětrat, čímž by se bránilo případné koncentraci viru ve vzduchu.

V oblasti komunikace varují před neuváženými sliby, že už nebudou žádná opatření zavedená a doporučují finančně posílit informační kampaň k očkování. Je podle nich také nutné změnit právní rámec tak, aby bylo možné vydávat opatření, která by soudy následně nerušily.