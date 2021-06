Na názor ohledně mého nástupce se mě neptali. Zvládli by to všichni krajští státní zástupci, říká Zeman

„Kvůli tomu, že jsem se musel zabývat odrážením útoků, jsem měl čím dál tím méně času na práci,“ vysvětluje Zeman svou rezignaci. „Co bylo řečeno veřejně do médií, znovu říkat nebudu a soukromé hovory s paní ministryní parafrázovat také nebudu, nemám to ve zvyku,“ odpovídá na otázku, jakou konkrétní podobu tlak měl. Marie Benešová v minulosti například říkala, že zvažuje podání kárné žaloby na Zemana.

Zemanova nástupce bude jmenovat vláda, jejíž předseda je trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo, která není ani po šesti letech uzavřena. „Možná právě to povede k opatrnosti při výběru,“ pronesl Zeman.

Otázka ohledně výběru Zemanova nástupce je otevřená. Ministryně spravedlnosti řekla, že žádný z krajských státních zástupců na to nemá, protože jsou to „mlaďoši“. Později názor změnila a nechala se slyšet, že dvě jména jsou zajímavá.

Na názor Pavla Zemana na výběr jeho nástupce se neptala. „Dotčený nejsem, je to sdílená působnost vlády a ministryně spravedlnosti,“ řekl. Podle stávajícího šéfa státního zastupitelství by to zvládl kdokoli z krajských státních zástupců. „Byl bych rád, kdyby to byl někdo, kdo by úplně nezměnil směřování státního zastupitelství,“ dodal.