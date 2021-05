Rekordních 22 milionů obdrželi loni oběti kriminality z peněz zabavených pachatelům

Zločin na hranici geniálnosti. Tak popsal soudce jednání zaměstnance Čepra, který pomocí dálkového zařízení ovlivňoval tok nafty a benzinu z obřího skladu v Loukově na Kroměřížsku. Komplicům tak načerpal do cisteren víc paliva, než kolik oficiálně objednali a zaplatili.

„Lze jenom vyjádřit uspokojení, že pan obžalovaný Pavel Pávek byl velmi pečlivý a vedl si takové skvělé záznamy, které posléze opravdu pomohly orgánům činným v trestním řízení v rámci důkazní situace,“ konstatoval v dubnu předseda trestního senátu Radomír Koudela.

U Pavla Pávka totiž policie našla hard-disk s rozsáhlou dokumentací, a taky sedmnáct milionů v hotovosti. Ty putovaly na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti, odkud si je po rozsudku mohla rovnou vyžádat poškozená firma. „Velmi nám to pomohlo, je to spravedlivé a rychlé, není to ojedinělá událost, již jsme se s tímto přístupem setkali i v jiných kauzách,“ uvedl mluvčí společnosti Čepro Marek Roll.

Šlo o rekordní částku za tříletou historii speciálního účtu. Na něj putují zabavené peníze i prostředky z dražeb majetku pachatelů, pokud to nařídí soud. Na většinu ale nikdo nemá nárok a putují do státního rozpočtu.

„Buď vůbec nemají oběť, to znamená třeba trestné činy daňové, a nebo to jsou ty trestné činy, které byly spáchány v souvislosti s povolováním fotovoltaických elektráren,“ přiblížil ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti Jakub Severa.