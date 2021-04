Na Teplicku se srazily nákladní vlaky, jeden člověk zemřel

„Jedna osoba zemřela, utrpěla velmi vážná smrtelná zranění, kterým na místě ihned podlehla,“ upřesnil Voleník. Další člověk utrpěl středně vážná zranění a byl převezen sanitou do teplické nemocnice. U nehody zasahovaly dvě sanitky a vrtulník, který se vrátil prázdný zpět na základnu.

Požár hasiči již zlikvidovali. Vlak, který vzplál, vezl propanbutan, druhý náklad s uhlím, řekl operační důstojník hasičů. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan doplnil, že náklad hořícího vlaku hořet nezačal, hasiči požár včas uhasili.

Srážka dvou nákladních vlaků u obce Světec, okres Teplice. Zasahovalo devět jednotek. Při nehodě dvou nákladních vlaků a následném požáru jeden člověk zemřel a druhý byl zraněn.Hasici požár zlikvidovali. Na místě zůstávají drážní jednotky kvůli vyproštění lokomotiv. pic.twitter.com/1hIs86jMfq — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) April 4, 2021

Jeden z vlaků měl během opouštění nádraží překřížit cestu tomu druhému a následně se čelně srazily. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy pravděpodobně jeden ze strojvůdců projel návěstidlem na červenou.

„Na trati jsou poškozené výhybky a vedení. Po skončení vyšetřování a odklizení vozů bude potřeba několik dní, aby se trať dostala do pořádku,“ doplnil Gavenda. Cesta zůstává neprůjezdná a do dokončení oprav by to tak podle něj mělo zůstat.

Na místě jsou čtyři inspektoři Drážní inspekce, kteří šetří příčiny a zjišťují okolnosti nehody. Škoda zatím odhadnuta nebyla.