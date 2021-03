Plošné roušky nic neřeší. V lese se nenakazíte, říká rektor Zima

„Ohledně roušek a případně respirátorů od března říkám, že je vhodné je nosit a dodržovat hygienická pravidla. Nosit je na prázdné ulici a v lese, jako je vyžadováno teď, je nadbytečné. Plošně roušky nic neřeší. V lese se nenakazíte a na prázdné ulici také ne,“ konstatoval v Interview ČT24 a fakticky tak zopakoval své vyjádření z loňského srpna.

Nad účinností tohoto opatření zapochyboval i proto, že během letních měsíců neplatilo, a kdyby se ukázalo jako nutné, nárůst případů nemoci covid-19 by se v Česku objevil už o prázdninách, a nikoliv až po podzimním návratu z dovolených do práce a do škol. Současně odmítá, že by se z jeho strany jednalo o politikum.

„Co je politického na tom, když řeknu, že je nesmysl nosit roušku v lese?“ ptá se. „Na univerzitách se vedly učené disputace od středověku. Zachovávám to, že na univerzitě je pluralita názorů. Mohu i já něco říci a zatím mi nikdo nedoložil, že by to bylo špatně.“

Teoretici a experimentátoři

Nejedná se o první Zimovy výhrady k průběhu pandemie v Česku a některé rektorovy výroky vzbudily pozornost už v minulých týdnech a měsících. V lednu například pro Seznam Zprávy uvedl, že se čeští občané stali pokusnými králíky „v rukou teoretických imunologů, matematiků a experimentátorů“ – což je vyjádření, na kterém si trvá i nyní.

Argumentuje disfunkčním protiepidemickým systémem PES (právě ten označuje za experiment) i tím, že nejsou veřejně známá data, která by dokládala rizikovost nákazy v dopravních prostředcích, zaměstnání, školách – a sloužila jako argument pro stávající tuhou uzávěru.

Své jiné vyjádření o tom, že je třeba „aby se zdravá mladá generace setkávala, aby získávala antigeny“, potom obhajuje upozorněním na to, že mladí trpí po dlouhodobém lockdownu pocitem osamění, depresemi a ztrácejí motivaci ke studiu.

Sám rektor Zima se v současnosti vrací do veřejného i profesního života po těžkém průběhu nemoci covid-19, kterou u něj původně neprokázal antigenní test a která neměla typické příznaky, jako je ztráta čichu. Během hospitalizace se zápalem plic u něj došlo k plicní embolii, musel být v péči lékařů na JIP. Z nemocnice je v tuto chvíli měsíc a ještě nyní, jak uvádí, u něj přetrvávají dýchací potíže.