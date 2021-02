Papírové dálniční známky definitivně skončily, elektronický systém vyšší nápor unesl

Doteď policisté při kontrole spoléhali na vlastní oči, buď známku viděli, nebo neviděli a vydali se auto prozkoumat. Teď to ale za ně dělá technologie. Systém například vyhodnocuje data z kamer na dálničních mýtných branách, které snímají registrační značky projíždějících aut. I v první den povinných elektronických známek se našli lidé, kteří ji neměli.

Většina z nich pravděpodobně pokutě unikne, systém netrestá automaticky a policistům a celníkům slouží jen jako pomůcka. „Hlídka dynamickým způsobem zastaví vozidlo a na místě, na vhodném bezpečném místě, provede kontrolu,“ popisuje Petr Müller z Celní správy.

Ani policisté, ani Celní správa o výsledcích prvního dne kontrol zatím neinformovali. Do konce platnosti starých kuponů se těch nových prodalo 1,35 milionu. Je to asi polovina počtu z loňska a drtivě převažuje prodej ročních kuponů. V neděli to bylo asi 94 procent.