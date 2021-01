Lidé na Šumavě ničí fotopasti, ročně jich ukradnou desítky

Jenže nahradit fotopast nestačí; zoologové musí pro zařízení najít nové místo, protože na stejném by o fotopast mohli totiž znovu přijít, zároveň ale musí jít kvůli výzkumu o stejnou oblast.

„V některých oblastech už je krádeží fotopastí tolik, že nevíme, kam je dát, aby to bylo bezpečné a zároveň aby to bylo úspěšné,“ popisuje zooložka ze Správy Národního parku Šumava Elisa Belotti. „Používáme několik druhů fotopastí, zhruba od tří a půl tisíce korun do osmi tisíc korun. Když se to nastřádá, ročně přijdeme o desítky tisíc,“ dodává mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Nejčastěji dochází ke krádežím a teď i ničení zařízení na centrální Šumavě a také na západě v Chráněné krajinné oblasti.