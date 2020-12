Přes 18 tisíc dronů má povinnou registraci, na trhu nyní bodují menší bezpilotní letouny

Do vánočních svátků stihlo povinnou registraci přes 18 tisíc provozovatelů a pilotů dronů. ČT to řekl mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký. Zájem o bezpilotní letouny letos stoupl podle oslovených e-shopů několikanásobně. Nejvíce kupovali zákazníci lehčí stroje do 250 gramů.