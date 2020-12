ÚOHS potrestal autorský svaz Intergram dvacetimilionovou pokutou za neoprávněné vybírání poplatků

Antimonopolní úřad potrestal Intergram za to, že od roku 2009 do roku 2014 vyžadoval po hotelech a dalších poskytovatelích ubytování platby za přijímače na pokojích, aniž by zohledňoval, zda byl pokoj obsazený nebo prázdný.

„Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. Intergram tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku,“ uvedl úřad ve zprávě.