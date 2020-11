Linka bezpečí řeší v nouzovém stavu častěji psychické obtíže dětí. Její provoz přitom komplikují opatření

Linku bezpečí mohou na čísle 116111 kontaktovat děti do osmnácti let nebo studenti prezenčního studia do pětadvaceti let 24 hodin denně. Využít mohou také e-mailovou adresu pomoc@linkabezpeci.cz nebo on-line chat, na němž jsou poradci k dispozici denně v čase 9:00–13:00 a 15:00–19:00 hodin.

Rodičovská linka je určena pro rodiče i další rodinné příslušníky, pedagogy či jiné dospělé, kteří mají starost o děti. Kontaktovat ji mohou každý všední den na telefonním čísle 606 021 021, v pondělí až čtvrtek od 13:00 do 21:00 hodin a v pátek od 9:00 do 17:00 hodin. Psát je možné na on-line chat každou neděli od 18:00 do 22:00 hodin nebo na e-mailovou adresu pomoc@rodicovskalinka.cz.