Hledání, jak uzdravit dítě s autismem, vedlo k léčení vlastních strachů, říká Petr Třešňák

Vnímá autista to, co se děje kolem covidu-19, stejně jako my, nebo jinak, nebo ho to úplně míjí? Autismus je trochu ošemetný v tom, jak už oficiální název porucha autistického spektra napovídá, že těch podob je skutečně mnoho a jsou hodně rozličné. Naše dcera má typ autismu, jemuž se dřív říkalo nízkofunkční, což znamená, že nekomunikuje téměř vůbec, velmi omezeně a má nějaký intelektuální handicap. Myslím, že ona covid zaznamenala jenom v těch následných projevech, jako že přestala chodit do školy a byla víc s námi. Ale u lidí, kteří mají třeba Aspergerův syndrom a mají normální inteligenci, je samozřejmě to prožívání úplně jiné, protože sledují zprávy a jako my prožívají úzkosti nebo strachy, takže je to velmi rozdílné. Dorotce úplně do hlavy nevidím, nicméně se domnívám, že spíš vnímá to, že se změnil velmi výrazně její denní režim. Viděla vás třeba někdy v roušce, neměla s tím problém? Divila se. A nejvíce se divila tomu, že jsme se snažili tu roušku nasadit jí, což nebylo úspěšné a stejně tak se to nedařilo mnohým dalším rodičům. A proto se naší organizaci (spolek Děti úplňku, pozn. red.) postupně povedlo vylobbovat výjimku z nošení roušek.

Jak je to s jejím vyučováním v době koronaviru?

S vyučováním u takhle vážně postiženého dítěte je to trochu odlišné třeba od dětí s autismem, které chodí v rámci inkluze do běžných škol. Dorotka chodí do speciální školy a vzdělávací program se zaměřuje třeba na rozvoj jemné motoriky, takže dělá takové drobné věci, dá se to asi přirovnat k tomu, co třeba dělají odrostlá batolata.

Takže jste se snažili pokračovat v tom doma?

My jsme se o to teď už moc nesnažili, protože jsme se o to snažili asi deset let a došli jsme tak trochu na konec svých sil. Spíš jsme se věnovali tomu, aby byla v pohodě, to znamená, že jsme s ní hodně chodili na procházky a nějak jsme se snažili ji harmonizovat. A to vzdělávání jsme pro těch pár týdnů odložili stranou. To je ale náš případ. Spousta jiných rodin se pokoušela dělat to nejlepší, co umí.



Kdy jste se ženou pochopili, že s vaší dcerou je něco jinak, než by mělo být?

Moje žena to pochopila nebo spíš začala mít podezření mnohem dřív, protože Dorotka byla trochu odlišná už jako miminko v takových velmi jemných projevech vztahování se. Někdy kolem roku a půl se její vývoj celkem výrazně odchýlil od standardní normy. Řekl bych, že tím nejvarovnějším projevem, který nám dal pocítit, že to bude asi jinak, bylo to, že měla zárodky řeči, říkala jednoslabičná slova, a tuhle schopnost začala pak v jeden moment ztrácet. Tam už nám došlo, že to skutečně není běžné opoždění, které se dožene, ale je to něco zvláštního, něco vážnějšího.