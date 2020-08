Schvalovat útok na mešity je nebezpečné jednání, podmínka byla na místě, rozhodl soud

Pražský vrchní soud potvrdil padesátiletému Václavu Klestilovi tříletý podmíněný trest za to, že na Facebooku schválil teroristický útok na mešity v novozélandském Christchurchi. Uznal ho vinným z podpory a propagace terorismu. Senát tak zamítl mužovo odvolání, podle kterého je trest moc přísný. Neuznal ale ani argumenty státního zástupce, který chtěl poslat Klestila na pět let do vězení.