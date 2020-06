Začne program, který pomůže podnikatelům zaplatit nájemné. Podle kritiků přichází pozdě

Pro státní podporu je klíčová dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Stát podnikatelům přispěje na komerční nájem 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Ti, kteří platí nájem městu nebo přímo státu, získají podporu 80 procent rovnou.

O dotaci budou moci žádat i podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop. Na výdaje za nájem nemohou živnostníci a firmy čerpat jinou podporu. Podpora se bude vztahovat na nájemní smlouvy uzavřené před 12. březnem. Naopak program nebudou moci využít podnikatelé, kterým prostor pronajímá spřízněná osoba.

„Do konce příštího týdne bude výzva vypsána a od té doby budeme přijímat žádosti. Máme na to alokováno sto lidí, ten zájem je skutečně obrovský, budou to nízké statisíce žádostí, které očekáváme,“ uvedl ministr Havlíček. Z vládní rozpočtové rezervy by se na program mělo vydat pět miliard korun.

Pomoc měla přijít dříve, tvrdí opozice i svaz průmyslu

Opozice ale mluví o tom, že podpora měla přijít dříve. „Snažili jsme se v tomto směru přimět vládu k rychlejším krokům, já jsem přesvědčen že to má být spuštěno co nejrychleji. Zdá se, že se to zadrhlo někde na ministerstvech,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Rychlost spuštění programu kritizuje i Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Zase to trvalo, zase je to trošku byrokratické, ale bohužel tady neplatí to, co platí v Německu, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“ říká prezident svazu Jaroslav Hanák.

Příspěvek na nájem za dobu, kdy nemohli naplno fungovat, je pro některé podnikatele existenčně důležitý. „Je to určitě jedna z věcí, které dohromady dávají tu skládačku, že budeme schopni tu ztrátu z těch několika zavřených měsíců časem dohnat. Nicméně pomoc státu je pomalá,“ říká provozovatel restaurací Raed Kahwaji.

Ze tří podniků, které v Brně provozuje, přežily koronakrizi jen dva. Roli v tom hrálo právě nájemné, které měsíčně dohromady činí několik set tisíc. „Kde to jde, tak jsme se pokoušeli domlouvat s majiteli, abychom se těch finančních ztrát zúčastnily všechny strany. V jednom prostoru nastala situace, kde jsme se nebyli schopni dohodnout, a tam jsme ukončili spolupráci,“ popisuje Raed Kahwaji. Kvůli zavřenému podniku už musel několik lidí propustit.