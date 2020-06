Splachovat dešťovou vodou? Její využití by měla usnadnit menší byrokracie

Nedostatek vody je téma odborníků, politiků i zemědělců a možnosti šetrnějšího nakládání s vodou proto mění i legislativu. V Česku prozatím například chybí definice užitkové vody. Podle aliance Šance pro budovy to komplikuje její využití – tam, kde to jde, by místo pitné stačila třeba ta dešťová. Ministerstva životního prostředí a zdravotnictví proto chystají úpravu zákona.