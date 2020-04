Smrt dcery jako boží trest. Infiltrace ukazuje praktiky obchodníků s duší

Za převod duše si čarodějnice či věštkyně účtují kolem 500 korun, za vzkaz pro zemřelého či čištění bytu 1500, respektive tři až pět tisíc korun. Pokud musí dojíždět do jiného města, k ceně samozřejmě připočtou i cestovné.

Simona Vlková ve svém hledání narazila na desítky lidí, kteří tvrdí, že běžně komunikují s mrtvými, čistí byty od nepatřičných duší, nebo převádějí duše z tohoto světa. „Za hodinu, kdy jsme obvolávali lidi, kteří by mi mohli pomoct odvést duši nebo vyčistit byt a spojit nás s naší dcerou, tak jsme utratili 8600 korun,“ popsala Vlková.

Podle psychiatra Radkina Honzáka je takové jednání přirozené: „Už Maslow (americký psycholog Abraham Maslow, pozn. red.) definoval potřeby, kde kromě biologických, sociálních a psychologických jsou i ty spirituální. Jednou z nich je potřeba sebepřesahu, což je dáno vědomím konečnosti života. A to tyto sekty právě nabízejí.“

„Člověk hledá odpovědi, ale neví kde. Nebezpečí je v tom, že začne být závislý. Začne být závislý na informacích, co dostává, protože má pocit, že s tím dítětem může mluvit. Ale není to pravda,“ dodává Vlková.

„Ptala jsem se sama sebe, proč mi zemřelo dítě. A tak jsem našla kouzelnici, za kterou jsem jela. Její manžel mi řekl, že to byl trest boží a že Bára zemřela, protože jsem byla bohatá. Kdyby to bylo v situaci, kdy jsem byla ještě slabší, tak si myslím, že bych byla schopná si sáhnout na život,“ říká Vlková.

„Mě osobně nikdy nepřestane fascinovat, v tom nejhorším slova smyslu, drzost lidí, kteří napadnou svým libovolným podnikatelským záměrem toho zcela nejslabšího. Vždycky koukám jak blázen na to, že se třeba na poslední chvíli nerozmyslí a nejdou si pro peníze jinam. Klidně si je vezmou od mámy, co jí umřelo dítě. Co k tomu dodat?“ ptá se režisérka Šárka Maixnerová.

Dříve se truchlilo u duchovních, dnes hledají lidé alternativy

Dnešní doba ale podobným podnikatelům podle Radkina Honzáka nahrává. „Rituály jsou archetypy, které dávají lidem zdání, že kontrolují síly, které by je jinak ovládaly,“ uvedl. Podobní šarlatáni pak plní funkci, kterou dříve zastávali faráři a duchovní. „Truchlení, které je úplně přirozené, není deprese ani depka. Je to truchlení, které je reakcí na ztrátu. A s tím uměli lidi smířit duchovní ze škol, které byly vypracované v průběhu tisíciletí,“ vysvětluje.

„Tyhle obchodnice s deštěm mají opravdu úrodný čas, protože ta potřeba tam je a smysluplné plnění pro ni není, protože tohle psychiatři nedělají a psychologové neumí,“ dodává Honzák.

Seriál Infiltrace se věnuje různorodým společenským jevům. Zatím největší ohlas vyvolaly epizody Obchod se zdravím, která odhalila podvodné praktiky léčitelů v klinice Aktip, a Obchod se svědomím, který upozornil na nedostečnou lékařskou péči některých zdravotnických zařízení.