Pomoc spotřebitelům, nebo nástroj konkurenčního boje? Návrh zákona o hromadných žalobách je hotový

Advokáti kritizují mimo jiné to, že v případě škody do tří tisíc korun má být poškozený zastupován automaticky, aniž by se o to musel aktivně přihlásit. Podle kritiků také hrozí, že se objeví spekulanti, kteří budou skupovat pohledávky poškozených.

Vadí i fakt, že připojit se k hromadné žalobě má být pro poškozené snadné: ministerstvo spravedlnosti plánuje zřídit na svých webových stránkách registr aktuálních hromadných žalob, a to s pokyny, jak se k nim připojit. „Spotřebitelé se nevystavují žádnému riziku, pokud se do řízení zapojí, což je pro ně extrémně výhodné,“ uvedla Anežka Janoušková, vedoucí oddělení civilního práva procesního na ministerstvu spravedlnosti.

To se ale nelíbí některým advokátům. „Je to právě tento důvod, proč se právníci, ale i někteří další, obávají zneužívání hromadných žalob. Neexistuje totiž žádná zarážka před 'prostě to zkusit',“ upozornil procesní advokát společnosti PRK Partners Michal Sylla.

Podle ministerstva je ale v zákoně dostatek pojistek proti zneužití. Hromadnou žalobu by nemělo být například možné využít v konkurenčním boji mezi podnikateli, žalovat by směli jen spotřebitelé.

Jednat rychleji, než se firma vytuneluje

Poškozeným by se hromadná žaloba – tedy možnost nechat se zdarma zastupovat společným žalobcem, kterému by až v případě úspěchu soud mohl přidělit část vysouzených peněz – hodila například v kauze realitní kanceláře Reality 21 a bývalého advokáta Miloše Vlasáka.

Společnost prodala například rodinný dům v Praze-Modřanech před osmi lety za téměř osm milionů. Peníze ale zmizely z advokátní úschovy a prodávající manželé Novotní přišli o dům i zisk z prodeje. „V tom domě jsme bydleli třicet let. Dva roky potom, co se všechno seběhlo, manžel zemřel,“ popsala v roce 2016 poškozená Eva Novotná, která přišla o 7,9 milionu korun.

Peníze nedostalo ani dalších padesát prodávajících. Postupně se dali dohromady a začali se soudně domáhat náhrady škody. Za poplatky a advokáta dali přibližně sto tisíc. „Uspořádali jsme sbírku. Celé to bylo postavené na důvěře, že to nikdo nerozkrade,“ popsal Jan Maršálek, který přišel o 1,2 milionu korun.