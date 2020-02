S Jaroslavem Kuberou se loučí jeho Teplice i celé Česko. V poledne se rozezní sirény

Na památku Jaroslava Kubery se také v poledne rozezní sirény. „Budeme houkat 140 sekund nepřerušovaným tónem. Je to to samé, na co jsou lidé zvyklí při pravidelné zkoušce sirén. Varovný signál, který je jako jediný daný zákonem – říká se mu všeobecná výstraha – se liší od toho, který lidé slýchají, tím, že je kolísavý. Čili neměli by si ho splést s tím, který hlásí nějakou výstrahu,“ upozornila mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Studená. Dodala, že pravidelná zkouška plánovaná na první středu v měsíci, po pondělní pietě již nebude.