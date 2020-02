Školák na malé motorce vybojoval řadu titulů. Závodit začal v pěti letech

„Ve třech a půl letech jsem mu koupil minibike, přivařil jsem postranní kolečka a začali jsme jezdit někde na letišti. Nejdřív spolu, pak si to oťukával sám,“ vylíčil jeho otec Michael Vyskočil.

V pěti letech první závod

Když bylo Adamovi pět let, postavil se na start prvního závodu. „Vzpomínám si na něj velice dobře, byli jsme v Maďarském Kecskemétu, zapršelo a jeden soupeř to trošku přehnal a poslal Adámka k zemi takovým způsobem, že ho odvezli do nemocnice,“ popsal chlapcův otec.

Všechno ale dobře dopadlo a Adam, s několika šrámy a podlitinami, seděl už o pár hodin později znovu na motorce.

„Znám to ze svého mládí. Kdykoliv se něco stalo, tak žádné brečení a hned zpátky. Protože všichni víme, že když se tomu dá odstup, tak tam nastane psychický blok. Proto bohužel musel hned na motorku,“ vysvětlil Michael Vyskočil s tím, že i když se chlapec chvíli bál, závod se nakonec vydařil.

Adam se rychlé jízdy ani pádů bát nezačal. Následovaly další závody a i další pády. „Jednou jsem měl na kotníku velkou bouli a potom jsem měl zlomenou levou a pravou klíční kost,“ popsal.