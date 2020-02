Jarní příměstské tábory kvůli velkému zájmu přidávají turnusy, některým nestačí prostory

Sportovní příměstský tábor může znamenat i několik dnů lyžování doplněné o dny ve sportovním centru. „Tábory s lyžováním pořádáme letos pátým rokem. Začínali jsme s kapacitou 15 dětí. Teď máme 45 dětí. Přidali jsme proto další turnus,“ říká Gabriela Končitíková z Příměstských táborů v Praze.

Každý den věnují jednomu inženýrskému odvětví na příměstských táborech od Domova dětí a mládeže v Praze 2. Děti navštíví například hydrometeorologický ústav nebo se dozví něco o aerodynamice. Oproti loňsku organizátoři sice omezili počet dětí, dva tábory ale přidali. „Rostoucí poptávku se snažíme více uspokojovat,“ říká ředitel domu Ján Rybárik.

Příměstské tábory počítají i s předškoláky

V Praze už si mohou rodiče vybírat z široké nabídky příměstských táborů. Například přírodovědných, kreativních nebo vzdělávacích. Děti na nich mohou vyrábět keramiku i rozšířit si vědomosti. Příměstské tábory nejsou doménou jen školáků, ale také předškolních dětí.

Jedna ze soukromých školek nabízí například „Logo tábor,“ který se specializuje na logopedii. Je určen pro děti od čtyř do osmi let, které se pomocí her zdokonalují v komunikačních schopnostech nebo rozvíjejí krátkodobou verbální paměť.

Ceny příměstských táborů se v hlavním městě pohybují mezi 1200 a 4500 korunami za týden. Některé jsou už od přelomu roku obsazené, jinde zbývají poslední místa.