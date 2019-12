Firma Purum řeší po výbuchu v Hamru další problém. Středisko v Hradci Králové podle radnice nemá povolení

Ve středisku na likvidaci odpadu v Hradci Králové štáb ČT nafilmoval volně postavené kontejnery s chemikáliemi, jeden z nich byl dokonce otevřený. „Tady vidíte kontaminovanou vodu, můžete si tady natočit, nabrat, je to volně přístupné, nezabezpečené,“ komentuje to náměstek primátora Hradce Králové Martin Hanousek (Zelení).

Když se Česká televize o činnost střediska začala zajímat, nádoby s neznámou tekutinou někdo uklidil. Podle magistrátu nejsou tamní postupy v souladu se zákonem. „Konflikt se zákonem o odpadech, je to nezákonná činnost,“ říká Libor Rak z odboru životního prostředí magistrátu.

Podle firmy Purum je činnost střediska v pořádku. „Je to klasická deemulgační stanice, kde dochází k čištění nějakých průmyslových vod. Postupujeme přesně podle provozního řádu, jak postupovat máme,“ tvrdí vedoucí střediska Purum Hradec Králové David Lhotský.

Látky byly odváženy do střediska v Hamru, kde došlo k explozi, tvrdí radnice

To si však nemyslí Česká inspekce životního prostředí, která s firmou Purum zahájila správní řízení. „Opět jsme shledali nějaká porušení v rámci integrovaného povolení. Jsou to látky s různým obsahem příměsí, které kdyby se dostaly do podzemních vod, tak je mohou kontaminovat,“ říká ředitel ČIŽP Hradec Králové Lukáš Trávníček.

„Látky odsud byly odváženy také do střediska v Hamru, kde došlo k té tragické události. Naši úředníci na městě upozorňovali na to, že by mohlo při nějaké reakci dojít k výbuchu,“ uvedl k tomu náměstek primátora.