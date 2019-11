První adventní neděli se ochladí a začne sněžit, mráz vydrží celý týden

Česko zažilo mrazivé sobotní ráno, námrazy hrozí například na Rychnovsku, řidiči by podle silničářů měli být opatrní i na Strakonicku a Českobudějovicku, kde jsou silnice mokré. Sněžit by mělo v noci na pondělí, do té doby budou vločky padat na horách, v nížinách se objeví jen naprosto výjimečně. Mrazivé noci vydrží podle meteorologů až do příštího víkendu, kdy by se mělo oteplit.