Na trůnu jmen stále sedí Eliška s Jakubem. Letos bodují i Amálie či Antonín

Křestní jména dětí narozených v lednu sledují statistici už 20 let. „Stejně jako vloni se i na začátku letošního roku narodilo nejvíce Elišek a Jakubů. Není to žádné překvapení, Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších předních místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš,“ zhodnotil žebříček předseda ČSÚ Marek Rojíček.

V Karlovarském a Pardubickém kraji bylo nejvíc Davidů, celkově byl David 13.#EurStatsDay #Jména pic.twitter.com/pQi4oxdSGp — ČSÚ (@statistickyurad) October 21, 2019

Adéla se do první trojky vrátila po sedmi letech, Tomáš v ní chyběl dva roky. Za dobu sledování od roku 1999 se na prvních třech pozicích u chlapců vystřídalo pouze pět různých jmen, u dívek to byl dvojnásobek.

Martin zažívá velký návrat

Krajské výsledky kopírují ty celorepublikové, i když výjimky existují. V několika krajích se na přední příčky dostala jména, která se v celkovém pořadí nedostala ani do první desítky. Pardubický a Karlovarský kraj ovládl například jinak třináctý David. Výraznější rozdíl lze vidět u dívek, kde v Olomouckém kraji vyhrála Veronika, v celkovém žebříčku na 26. místě. Na Vysočině byla třetí nejoblíbenější Gabriela, která skončila až ve třetí desítce.

V Olomouckém kraji se narodilo nejvíc Veronik. V celkovém žebříčku jí patří až 26. místo.#EurStatsDay #Jména pic.twitter.com/nd5FAuvD9g — ČSÚ (@statistickyurad) October 21, 2019

V první dvacítce si letos odbyla premiéru Rozálie, nejvýš v tomto žebříčku se také letos dostala Amálie (10. místo) a Julie (11. místo). Výrazně víc je také Antonínů, pro které 15. místo představuje rekordní pozici. Největší návrat letos zažil Martin s 9. místem. Na začátku tisíciletí byl velmi oblíbený, když se umístil šestkrát za sebou čtvrtý, ovšem v lednu 2006 první desítku na dlouho opustil. Vrátil se do ní až letos.

Kromě populárních jmen obsahuje lednový žebříček i několik kuriozit. „Rodiče dali svým potomkům několik zajímavých a neobvyklých jmen. Z dívčích bych uvedl Hátu, Lorelaj, Sisi nebo Madonnu Miu. U chlapců zaujme Heliodor, Atrey, Lionel a Loki,“ doplnil Tomáš Chrámecký z odboru vnější komunikace ČSÚ.