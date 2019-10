Odborníci monitorují šumavské lesy. Zajímá je, jak se vzpamatovávají z orkánů či po kůrovci

Vývoj stromů odborníci sledují v bezzásahových oblastech na více než tisíci plochách. „Zaznamenáváme nejen pozice a charakteristiky stromů, ale také tlejícího dřeva, případně pahýlů souší,“ sdělila ekoložka Pavla Čížková.

Kromě toho musí ekologové spočítat i jednotlivé mladé stromky. Například v Luzenském údolí u Modravy jich před deseti lety na jednom hektaru rostlo samovolně asi pět tisíc. „V současné době to kleslo asi na dva a půl tisíce kusů na hektar, ale je to proto, že zmlazení postupně přerůstá do stromového patra a zvyšuje se nám počet stromů malých dimenzí,“ vysvětlila Čížková.

Za posledních deset let se rovněž změnil třeba i les u jezera Laka v západní části Šumavy, kde má kromě smrků velké zastoupení také jeřáb. Právě tato lokace přitom po orkánu Kyrill v roce 2007 patřila k nejvíce zasaženým. Holiny na celé Šumavě nejčastěji samovolně zarůstají smrky, proto už je správa národního parku nesází.