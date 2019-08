Armádě zůstanou bojové vrtulníky. Podle Metnara pořídí kombinaci strojů Viper a Venom

České vrtulníkové letectvo zatím spoléhá především na stroje sovětské konstrukce. Vojáci létají v bojových Mi-24 a víceúčelových Mi-171. V budoucnu je sice nahradí americká technika, ale vojáci budou i nadále spoléhat na dva typy – bojové AH-1Z Viper a víceúčelové UH-1Y Venom. Výrobcem obou typů je americký Bell.

Ministerstvo zvažovalo také možnost, že by se pořídily pouze víceúčelové stroje, v tom případě by šlo o typ UH-60M Black Hawk od Sikorského. Na to ale úřad podle Lubomíra Metnara nakonec nepřistoupí.

„Expertní skupina posoudila dvě varianty, které byly nabídnuty, a bylo rozhodnuto, že to bude systém H1. To znamená, že to bude v kombinaci 8 venomů a 4 vipery,“ uvedl ministr obrany. Smlouvu by chtěl mít podepsanou do konce roku.