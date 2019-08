Vzít za kliku před odchodem od auta se může bohatě vyplatit. Zloději rádi blokují signál klíčků

Jak dokážou zloději „obelhat“ auta, která pak hlásí, že jsou zamčená, i když zamčená nejsou, dokládá aktuální příběh z holešovické tržnice. Do zdejšího obchodu s elektronikou přijel nakupovat majitel auta s tzv. bezklíčovým ovládáním. Funguje podobně jako klasický klíč s tlačítky na dálkové ovládání, ale auto by se mělo zamknout bez jakéhokoli zásahu odcházejícího řidiče. Nestalo se to.

„Pokud pachatel stojí poblíž, může vyrušit signál zamykání klíče a auto zůstane otevřené,“ přiblížil Jakub Al-Rihani z kriminální policie.

Nic pak nebránilo zloději otevřít kufr a ukrást z něj tašku. Přístroj, který použil, funguje tak, že v řidiči ani nevzbudí podezření, že by mu mohlo něco hrozit. Vše funguje jako obvykle, jenom zámek se nepohne.

V případě krádeže v tržnici zjistil majitel auta, že není něco v pořádku, až když později přijel do práce. „Auto nešlo zamknout, klíč přestal fungovat,“ popsal. Teprve potom zjistil, že mu někdo ukradl tašku.

V případě bezklíčového systému je to složitější, ale pro ty, kdo používají klasické klíče s dálkovým ovládáním, má policie jednoduchou radu: Zamykat vůz fyzickým klíčem nebo alespoň před odchodem vzít za kliku. Ani to není běžným zvykem. Třeba během natáčení štábu ČT v tržnici nezkontroloval zamčení vozu žádný z řidičů na parkovišti.

Vždy je namístě také zkontrolovat, zda v autě nezůstalo něco k ukradení. Ostatně i zloděj, který řádil v tržnici, nechával být auta, ve kterých nic nenašel, i když se do nich vloupal. Jejich majitelům pak zůstaly jen starosti s tím, že po zásahu blokovacího zařízení jim přestalo auto „hovořit“ s dálkově ovládaným klíčem.

Po zloději z tržnice policie stále pátrá – i když má záběry z bezpečnostní kamery a také ví, v jakém autě od tržnice odjel.