Nepřekračuj svůj limit a dojeď domů. Nová kampaň Besipu cílí na rodiče na motorkách

Videa motorkářů prakticky denně plní internet. Zachycují nepozornost, chyby a hazard. Ročně záchranáři zasahují u téměř dvou tisíc nehod. Za první pololetí letošního roku zemřelo již 49 motorkářů.

„Lidi na motorkách umějí jet rychle, to není žádné umění, přidáte plyn a jede to. Ale více než půlka z nich neumí zabrzdit, a to se nebavím o rychlém, efektivním zabočení. Lidé vůbec nevědí, jak na to,“ zkritizoval schopnosti řidičů motocyklový závodník Lukáš Pešek.