Čeští skauti míří na jamboree. Na celosvětové akci představí dramatickou historii svého hnutí

Skautská základna v Západní Virginii se v pondělí promění v globální vesnici s dvaceti tisíci stany pro pětačtyřicet tisíc účastníků světového skautského jamboree.

Jedním z pěti set českých skautů, kteří se letos na tento celosvětový sraz podívají, je například Vojtěch Kapounek. „Rozhodně se těším na různé kultury, které tam budou, na lidi kolem mě,“ uvedl před cestou do USA.

Čeští skauti odjíždějí s heslem „Nezlomní“, které odkazuje na jejich historii. Na šátcích se česká výprava – kromě podsadového stanu, který už přes Atlantik doputoval do Ameriky – odkazuje na svůj tradiční symbol, Jiráskova psohlavce.

Barbora Mlynářová, která se na skautskou akci chystá také, si s sebou přibalila celkem deset takových šátků. „Je to kvůli tomu, abych si je mohla měnit se skauty z různých zemí,“ vysvětlila.

Hrdinní patronové

Většinu symbolů má celá česká výprava společných. Liší se ale podle patronů ze skautské historie, které jednotlivé oddíly dostaly. „Mám nášivku našeho oddílového patrona Lubora Šušlíka, se kterým jsem se potkal. Bojoval za druhé světové války při osvobozování Prahy,“ uvedl Vojtěch Kapounek.

Lubor Šušlík se poté, co unikl rozsudku smrti, zúčastnil Pražského povstání. Souzen byl pak i za komunismu – stejně jako další patroni skautských oddílů. Mezi ně patří například Václav Havel nebo Dagmar Skálová, která jako vedoucí zapojila desítky skautů do přípravy protikomunistického převratu. Ve vazbě se s nimi domlouvala klepáním morseovky do stěn. Sama byla mučena a dostala doživotí.