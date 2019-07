ŽIVĚ: Dálniční známky i bez papíru? Poslanci by měli říct konečné slovo

Na třetí čtení, kterému je v pátek vyhrazen čas od 9 do 14 hodin, čekají ve sněmovně čtyři zákony. Na řadu by mohla přijít novela zákona o pozemních komunikacích, jejímž smyslem je zavést elektronické dálniční známky, které by nahradily papírové kupony. Vše by mělo fungovat podobně jako v jiných státech, kde již elektronické známky existují – poplatek bude uhrazen ve spojení s registrační značkou vozidla, pro které se kupuje, a policie bude při dálniční kontrole schopna zkontrolovat, zda je za příslušné auto opravdu zaplacen.

„V provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích pak bude možné prostřednictvím videodetekce porovnávat údaje o projíždějících vozidlech s údaji obsaženými v evidenci, kontrolovat vozidla, o kterých lze předpokládat, že nemají uhrazen časový poplatek a v případě zjištění užití zpoplatněné pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku sankcionovat porušení zákonné povinnosti,“ stojí v důvodové zprávě.