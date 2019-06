ŽIVĚ: Dálniční známky by mohly zdražit na dva tisíce korun, elektronicky se mají platit od roku 2021

Hned ráno měli poslanci naplánované písmemné interpelace. Na stole však byla jen jedna jediná, která navíc směřovala na nepřítomného premiéra Babiše - ten byl omluven kvůli summitu v Bruselu. Sněmovna přitom už dřív projednávání dotazu přerušila do Babišovy přítomnosti. „Důvod přerušení trvá a nemůžeme pokračovat v rozpravě,“ konstatoval předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který následně přerušil schůzi do 10. hodiny.

O některých navrhovaný kandidátech se rozhořela debata. Poslanec KSČM Leo Luzar podotkl, že Robertson byl navržen kvůli tomu, že vedl NATO v době, kdy Česko do aliance vstupovalo. „Všichni víme, co následovalo. Bylo to bombardování Jugoslávie,“ uvedl.

Václav Klaus mladší (Trikolóra) zase zpochybnil nominaci bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla. Poukázal mimo jiné na jeho někdejší členství v bývalé Komunistické straně Československa a na to, že si ho některé politické strany podle něho pěstují jako prezidentského kandidáta. Pavel však nakonec na seznamu zůstal, Sněmovna podpořila jeho nominaci o dva hlasy.

Prezident návrhům sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni dolní komora navrhla 28 osobností, Zeman vyhověl 11 sněmovním návrhům.

Elektronické známky mají platit od roku 2021

Se zavedením elektronických dálničních známek, které nahradí současné papírové, se počítá od roku 2021 a cena roční dálniční známky pro osobní automobily by se mohla zvýšit z 1500 na 2000 korun, jak původně chtělo ministerstvo dopravy. Navrhl to ve čtvrtek poslanec ANO Martin Kolovratník. Sněmovna o tom rozhodne při červencovém schvalování. Řešit má také to, která vozidla by známky pro jízdu na dálnicích mít nemusela.

Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové jde v tuto chvíli pouze o návrh na zvýšení maximálního cenového limitu dálniční známky v zákoně, což by umožnilo změnu výše poplatku do budoucna. Zatím to tedy neznamená faktické navýšení cen, o tom by se rozhodovalo podle aktuální situace později.

Zdražit by podle ministerstva dopravy měly i krátkodobé kupony. Za měsíční známku by měli motoristé zaplatit 600 korun, tedy o 160 korun více než v současnosti. Za desetidenní by pak místo současných 310 korun nově platili 400 korun.