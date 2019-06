Novela občanského zákoníku chce na rodiče převést dluhy dětí. Pokud škody nespáchaly úmyslně

Nejčastěji se děti do patnácti let zadluží, protože jedou hromadnou dopravou bez jízdenky nebo kvůli neuhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu. Exekutorská komora vloni evidovala přes tři a půl tisíce nezletilých dlužníků. Jejich dluhy by podle novely občanského zákoníku měly přejít na zákonné zástupce.

„Netýká se to samozřejmě úmyslných škod, které spáchají děti. Chceme dát jasnou odpověď, aby tady nebylo 2200 exekucí na děti do 15 let. To je podle mě nepřípustné,“ uvedl poslanec ANO Patrik Nacher.

„Exekuce dětských dluhů je něco, co do naší demokratické společnosti nepatří,“ míní místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.

Advokátka: Načerno se jezdí úmyslně

A podle právníků je úskalím prokazování úmyslnosti činu. „I u takové jízdy na černo by se dalo říci, že pokud dítě ví, že nemá jízdenku, což samozřejmě děti vědí, a nastoupí, tak vlastně úmyslně porušují přepravní smlouvu, takže ani těmto dětem by to v důsledku nemuselo pomoci,“ upozornila advokátka Alena Vlachová.

Novelu nyní projedná ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny.