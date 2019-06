Od letního parna k prudkým bouřkám s kroupami. Jasné počasí zatím nevydrží

Teploty přes 30 stupňů Celsia nebyly o uplynulém víkendu ničím výjimečným a nebudou ani na počátku nového týdne. Pondělí bude zvláště jasným dnem, do rána ustal déšť i tam, kde o víkendu ještě pršelo, a pokud se během dne nějaké přeháňky nebo i bouřky objeví, mělo by to být jen na úplném východě republiky na moravsko-slovenském pomezí. Teploty vystoupí odpoledne na 26 až 30 stupňů, v Čechách bude spíše k třiceti, na Moravě kolem 26 nebo 27 stupňů.

V dalších dnech již nebude tak jasno. V úterý se hlavně na západě Čech, ale i na Českomoravské vrchovině objeví mraky a bude pršet. Teplo zato bude ještě větší – maximální teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů. Ve středu by pak v Čechách mohlo být až 32 stupňů Celsia. Na východě republiky bude chladněji a objeví se přeháňky a bouřky.

Čtvrtek pak přinese zejména v Čechách větší ochlazení na maximálních 22 až 26 stupňů. Přijde studená fronta a s ní bouřky. „Vzhledem k tomu, jaké předtím bude teplo, bouřky mohou být ojediněle i silné. To znamená s přívalovým deštěm, kroupami nebo nárazy větru. Pravděpodobně bude během středy vydána výstraha před silnými bouřkami,“ upozornila meteoroložka Marie Odstrčilová.