Aby strava v nemocnicích pacientům neubližovala. V Olomouci mění jídelníček i myšlení

Podle specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové, která je iniciátorkou projektu Nemocniční strava, potřebují lidé na lůžkových odděleních třeba kvalitní bílkoviny, protože urychlují hojení, a tudíž přispívají k léčbě.

„Více čerstvé zeleniny, snažit se v rámci zdravé stravy nezahušťovat běžnou moukou, ale zahušťovat pomocí celozrnných potravin a podobně,“ přibližuje zacílení projektu vedoucí provozu stravování FN Olomouc Ivana Benešová.

Důležitá je změna v myšlení personálu

Spolu se zkvalitněním a zpestřením stravy mají mít pacienti nemocnice také na výběr. K základnímu obědu si mohou dát i vegetariánskou alternativu. Časem budou mít možnost výběru ze tří menu. „Tak je větší šance, že to bude jíst, že mu to bude chutnat, že mu to bude prospívat,“ předpokládá Margit Slimáková.

Podle Ivany Benešové nejde ani tak o investici do přístrojů a nové techniky, jako spíš o působení na dotyčné pracovníky a pracovnice. „Aby opustili takové to tradiční myšlení způsobu vaření, používali čerstvé suroviny, aby dokázali rozvinout chutě,“ shrnuje.

Pilotní projekt skončí v olomoucké fakultní nemocnici v červnu 2020. Získané zkušenosti a hodnocení pak budou moci využít i další nemocnice v Česku.