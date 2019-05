Metoda moudrého hraní rozvíjí rozumové schopnosti malých dětí, potvrzuje studie z Kanady

Metoda moudrého hraní PlayWisely rozvíjí rozumové schopnosti kojenců i batolat. Potvrdila to nejnovější studie z kanadské Ottawy, ve které vědci z Kinderville Early Learning Centre zjišťovali přínos metody na vzorku devatenácti dětí ve věku od 19 do 21 měsíců. Metoda nachází uplatnění i při práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Moudré hraní se už využívá v sedmi tuzemských městech, letos přibudou dvě další centra, a to v Brně a v Českých Budějovicích.