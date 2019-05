Památník Karla Čapka má novou ředitelku. Odbornici vystřídala snacha radního

Alice Seidlová je ředitelkou památníku měsíc, zaměřit se chce na zvýšení návštěvnosti a opravy budovy. „Přišla jsem na řadu kostlivců, kteří by tady neměli být,“ tvrdí. Podle spolumajitele nemovitosti, který ji kraji pronajímá za symbolické dvě koruny, předchozí ředitelka v poslední době zanedbávala běžnou údržbu.

Kristina Váňová, která památník vedla 24 let, to však odmítá. „My nemůžeme investovat do soukromé nemovitosti peníze krajského úřadu, na to je zákon, čili vždy jsme to dělali formou nějaké drobnější údržby,“ vysvětluje.