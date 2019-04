Notre-Dame je symbolem Francie, bez něhož si neumíme představit Západ, řekl Duka

Duka připomněl, že Notre-Dame je symbolem novodobé Francie. V katedrále byla svatořečena Jana z Arku, při osvobození Paříže tam vystoupil Charles de Gaulle, s nímž se tam také Francie loučila po jeho smrti. Je tam pohřben i Francois Mitterand, který sehrál významnou úlohu při sametové revoluci v Československu.

Tento symbol tak podle kardinála nemůže být lhostejný ani nám. A to i z jiného důvodu. „Bez Francie si neumíme představit to, čemu říkáme západní Evropa nebo Západ,“ prohlásil Duka, který tragédii vykládá i jako varování: „Požár je symbolem, abychom si uvědomili, že tak, jako stačí pár minut, aby se tato obrovská duchovní, kulturní a politická stavba otřásala v základech, tak to trošičku platí o naší kultuře a civilizaci.“

V Česku byly na obnovu Notre-Dame vyhlášeny dvě nezávislé sbírky, státní a církevní. Podle ministra kultury Antonína Staňka je to dobře, protože tak může být osloveno víc lidí. Duka poukázal na to, že vybrané peníze budou potřeba jednak na opravu církevních zařízení a předmětů a jednak na pomoc majiteli katedrály, jímž je stát. Dvojkolejnost sbírky má proto smysl.

Oba jsou přesvědčeni, že obnova Notre-Dame bude možná. Staněk nabídl Francii také práci českých odborníků a věří, že o ni po vyhodnocení stavu poškození bude zájem. „Česká restaurátorská škola má ve světě mimořádné jméno,“ řekl ministr kultury.