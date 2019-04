Na Velikonoce by mohlo být až dvacet stupňů

Středě ve velikonočním týdnu se sice přezdívá Škaredá, po chladném víkendu by ale s předpokládanými teplotami kolem patnácti stupňů mohla nabídnout příznivou změnu – a na Velký pátek i Bílou sobotu by mohlo být stupňů až dvacet. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.