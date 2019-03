Dotace mají pomoci udržet život v centru Kadaně. Město motivuje drobné podnikatele

O dotaci zažádala například Marcela Vassová, která má v historickém centru svůj obchod s látkami. Při kontaktu se zákaznicemi však zjistila, že jsou mezi nimi mladé ženy, které by chtěly šít. Nemají však doma šicí stroje. Proto žádá o dotaci na dílnu, kde by se ženy učily šít.

Paní Slivinská-Šebková má krámek s květinami má náměstí už 13 let. Ona sama o dotace žádat nebude a ani si není jista jejich účinkem. „Nevím, jestli to tomu náměstí pomůže. Už je to delší dobu, jak je to tady takový mrtvý…“

Město je nicméně už nyní připravené – pokud bude zájem – zvýšit maximum přidělované částky i celkovou výši dotace.