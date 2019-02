Sbírka přes noc vynesla peníze na handbike. Nahradí kolo, které někdo ukradl

„Byl to takový poměrně neobvyklý týden, který začal tou loupeží. Pak následovala nějaká doba, kdy jsem byl méně mobilní, protože mi zloději rozbili i auto,“ ohlíží se Švehla zpět za těžkým obdobím po krádeži.

Na speciálním kole dokázal čtyřikrát absolvovat nejtěžší triatlonový závod světa, havajského Ironmana, a také coby první vozíčkář na světě zdolat havajskou čtyřtisícovou sopku Mauna Kea. Na to se ale zloděj, který začátkem února speciální kolo ukradl z kufru auta zaparkovaného před domem v Horních Počernicích, neptal.

Reakce lidí, kteří neváhali pomoci, ho naopak mile překvapila. „Ta sbírka mi ukázala svět z opačné strany. Pevně věřím, že lidi na to reagovali tak, jak reagovali, ne proto, že Švehlovi, který vyjel někde na Havaji na sopku, koupíme nové kolo, ale spíš proto, že taková situace se neměla stát. Že se nemá krást a pojďme to rychle napravit,“ vysvětluje si vzedmutí solidarity.

Sbírka přes noc nastřádala na nové speciální kolo, pro Zbyňka má ale nevyčíslitelnou hodnotu. „To kolo mi chybí. Je to pro mě způsob, jak se dostat ven, do dynamického svobodného pohybu. Je to způsob, jakým prostě žiju,“ svěřuje se.

Se ztrátou se nemohl smířit, nad sbírkou váhal

Přitom nejprve sám se sbírkou váhal. „Vnitřně si nedovedu připustit, že kolo, které bylo na Mauna Kea, se válí někde v Běchovicích v příkopu. Možná i proto váhám se sbírkou, protože nemám odvahu k takové realitě přikročit,“ připustil vozíčkář po ztrátě speciálního kola.

Teď už ale zase má radost z toho, co přijde. „Na co se nejvíc těším? Až vyjedu ven na novém kole. Bude to pro mě pravděpodobně i hodně emotivní, emotivní vyjížďka,“ přiznává.

„Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli na sbírku Konta Bariéry. Chtěl bych poděkovat i těm, kteří chtěli přispět, ale nějak to nestihli. I těm, kteří mi během toho týdne nabídli podporu. Ať už to bylo zapůjčení auta nebo jakoukoliv jinou pomoc,“ vzkázal Švehla.

„Sice už nemám kolo, které má v sobě vzpomínku na výjezd na Mauna Keu, ale teď budu jezdit na kole, které bude složené ze solidarity spoluobčanů a dárců,“ dodal.