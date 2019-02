Srážek se zvěří je příliš mnoho. Bavorsko zkouší čidla, která varují řidiče

Srážka se zvěří je pro řidiče jedna z největších nočních můr. Srnka, divoké prase nebo dokonce los si nenechají vysvětlit, že je to nebezpečné a pravidla provozu na pozemních komunikacích jim nic neříkají. Reflexní prvky nenosí, nedrží se u kraje silnice, a když ji přebíhají, často se ani nerozhlédnou. Zejména v noci nemá řidič šanci včas si zvířete všimnout a zareagovat. Výsledkem jsou nehody s průměrnou škodou kolem 70 tisíc korun.

Zatímco dálnice leckde chrání před zvěří ploty nebo například pachové ohradníky, běžné silnice nijak chráněné nejsou. To by se ale mohlo změnit. V Bavorsku začalo testování pomyslných plotů, které by ale neměly zastavit zvěř, nýbrž auta.

Světelný plot

Základem jsou čidla, která by měla zvěř v blízkosti silnice rozpoznat – reagují na kombinaci pohybu a tepla, dosah mají třicet metrů. „Teplota, kterou zvířata vydávají, se odráží. Pak se automaticky vyšle signál,“ popsal Florian Leupold, starosta bavorského Marktleuthenu, kde se systém testuje.

Řidiče následně na hrozící nebezpečí upozorní blikající světlo na patníku, které je v noci z dálky vidět. Člověk za volantem by pak měl zpomalit a počítat s tím, že se zvíře může objevit před ním na silnici.

Jedno zařízení připevněné k patníku stojí 50 až 100 eur, čidla napájí baterie dobíjené ze solárních panelů. Zatím na zvěř a na řidiče čeká sedm set čidel nainstalovaných na dvou dvoukilometrových úsecích silnic v okrese Wunsiedel, kde jsou střety časté. Testování bude probíhat tři roky.