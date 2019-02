Odstěhovat se s dítětem na druhý konec republiky? Bez souhlasu druhého rodiče to nelze

Dohodnout se na tom, kde bude dítě bydlet a jak daleko to bude mít k rodiči, s nímž žít nebude, je jeden z nejdůležitějších kroků při rozvodu. V roce 2017 v Česku skončilo skoro 26 tisíc manželství, nezletilých dětí se to týkalo v 15 tisících případech.

„Jestliže se k tomu přidá to, že se jeden rodič odstěhuje a dítě nemá kontakt s dalším rodičem, je to následná traumatizace,“ říká klinický psycholog a soudní znalec z Bostonu Radek Ptáček.

Pokud se rodiče na místě bydliště potomka nedohodnou, rozhoduje soud. Jednostranná změna je podle občanského zákoníku ilegální. „Pokud by to rodič porušoval, tak se to může projevit v rozhodnutí, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do péče,“ varuje soudce okresního soudu v Novém Jičíně Vladimír Polák.