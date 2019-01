Žádné dělbuchy, jen světelná show. Hlasité ohňostroje mají přes 15 tisíc odpůrců

Jen během Nového roku podepsaly výzvu necelé tři tisíce odpůrců třaskavé zábavy, 10. ledna už pod peticí stálo skoro 15 500 jmen. Stěžovatelům vadí hlavně noční hluk, upozorňují na vystrašené děti a vyděšená zvířata.

„'Pyromani' se rok od roku stále více soustřeďují podél lesa, a dokonce letos vystřelovali petardy, dělbuchy v lese, což je zde přírodní chráněná oblast. Tím pádem nám všem, kteří zde bydlíme, tyto orgie prováděli dvacet metrů od domů,“ píše pod petici Jitka Fašianoková z Prahy 8.

Jen světla, žádný hluk

Mezi komentáři pod peticí si lidé stěžují i na odpadky, které po pyrotechnice zůstávají. „Bouchat petardy je zvykem po celý prosinec a jedovaté zbytky zůstávají tam, kam odpadly, mnohdy už navždy. Omezte to na oficiální městské ohňostroje, prosím,“ vyzývá petentka Jana Ptáčková.

Sdružení Donaba navrhuje povolovat pouze městské ohňostroje, určit časová omezení pro petardy a používat bezhlučnou pyrotechniku. O celoplošný zákaz sdružení neusiluje. „Jde nám o vytvoření takových pravidel a rámců, které usměrní používání tak, aby byly minimalizovány negativní dopady,“ stojí ve výzvě.

O tichý ohňostroj stojí i pražský primátor

Petice je zveřejněná už od ledna 2018. Větší pozornost si ale získala až letos. Irena Fridrichová ze sdružení Donaba by ji chtěla předložit politikům do měsíce. „První krok je poradit se s právníky a upravit to tak, aby to bylo možné předložit poslancům. Několik lidí mi už vytýkalo, že to není právně ideální,“ přiblížila Fridrichová s tím, že schůzku s právníky plánuje na příští týden.

Po omezení pyrotechniky volají nejčastěji obyvatelé velkých měst jako Praha, Brno, Plzeň nebo Ostrava. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se už dříve na sociálních sítích vyjádřil v tom smyslu, že další oslavy Nového roku budou jiné. Jednou z možností by mohla být právě světelná show. „Zvažujeme takzvaný tichý ohňostroj nebo ještě větší změnu: dronovou či jinou světelnou show bez hluku a ekologicky!“ napsal Hřib na Twitter.