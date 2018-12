Vozíky, obvazy, protézy. Zdravotní pojišťovny budou od ledna proplácet pomůcky jednotně

Jedna pomůcka, jednotná částka

Pojišťovny ještě před 1. lednem zveřejní seznam, jak je která pomůcka proplácená, a na seznam (tzv. kategorizační strom) budou moct nové pomůcky přibývat každý měsíc, a nikoliv jednou za půl roku, jak tomu bylo dříve. „Pacienti se dostanou k novým pomůckám mnohem rychleji než doposud,“ slibuje ministr Vojtěch.

Všechny pojišťovny pak nově budou za pomůcky platit stejnou částku, dosud jich asi pětistovku hradily různě. „Vytváří se prostor pro širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků. Bude jich hrazeno mnohem více než doposud,“ dodal ministr.

Díky novele by na tom měla být podle Vojtěcha lépe například skupina aktivních vozíčkářů, kterým se zvyšuje úhrada mechanického vozíku. „Dnes je to 21 tisíc, podle návrhu novely je to 45 tisíc.“ Novela také umožňuje souběh vozíku elektrického a mechanického.

„Nový vozík dnes není hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc,“ vysvětlil Vojtěch. Nově se pak budou hradit také opravy vozíku, které vlastní pojištěnec (10 tisíc u mechanických a 14 tisíc u elektrických vozíků). Kladné přijetí by si podle resortu opatření mělo získat i u neslyšících, protože se nově navýší úhrady za sluchadla.

Vyšší náklady

V současné době stojí zdravotnické prostředky asi šest a půl až sedm miliard korun ročně z veřejného zdravotního pojištění. Vlivem nové úpravy náklady systému sice mírně vzrostou, Jakub Král z ministerstva zdravotnictví konkrétní částku ovšem neuvedl a podle šéfa resortu je změna opodstatněná.

„Pokud bychom novelu zákona nepřipravili tak, aby platila od 1. ledna, hrozilo by riziko pětadvacetiprocentní spoluúčasti pojištěnců u drtivé většiny zdravotnických prostředků,“ upozornil.

Úspory si úřady slibují od pravidelných revizí cen jednotlivých kategorií. Novela umožňuje uzavřít takzvanou dohodu o nejvyšší ceně pojišťovny s dodavatelem, který garantuje snížení ceny a pokrytí aspoň poloviny trhu. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pak může podle dohody snížit ceny v celé kategorii. Zdravotní pojišťovny budou také moci požádat SÚKL o vypsání cenové soutěže. Půjde o elektronickou aukci.

Postupné nakročení

Jednotlivé změny, které novela zavádí, budou nabíhat postupně. V lednu se změní systém úhrad zdravotních prostředků, které se pacientům vyrábí na míru, jako jsou ortézy, protézy, vložky do bot či kompresní punčochy. Za těchto asi 0,2 procenta ze všech kusů zdravotnických prostředků vydají pojišťovny asi desetinu celkové částky.

Pro předepisující lékaře ani výrobce se začátkem roku nic nemění – v této oblasti se snažil tišit případné vášně i náměstek ředitele VZP David Šmehlík. „Základem pro nový systém bude konsolidovaný seznam zdravotnických prostředků. Náběh systému má být postupný,“ zdůraznil. To znamená, že 1. 1. dochází k vydání konsolidovaného seznamu.

Na nový rok podle něj nedochází k ničemu, co by lékaře nemile překvapilo. „To, k čemu dochází, je, že budou sjednocené úhrady,“ řekl. Výrobci budou moci v červnu hlásit své výrobky do seznamu, podle kterého se budou od prosince 2019 proplácet. Od stejného data je budou také muset lékaři podle nového systému předepisovat a vykazovat pojišťovnám.