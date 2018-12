Horští záchranáři letos ošetřili rekordní počet poraněných. Práci jim komplikují bezohlední lyžaři

Nejvíce zásahů mají celoročně záchranáři v Krkonoších. Zatímco v Jeseníkách letos zasahovali u 1422 případů, v Krkonoších to bylo 3402. Nejčastěji vyjížděli k poraněným lyžařům a snowboardistům. Právě ti podle náčelníka horské záchranky Pavla Antla jezdí často neukázněně. Záchranářům tak působí zásadní problémy při výjezdech a zásazích na svahu.

„Sáně jsou pevná překážka, která nemá na svahu co dělat, ale návštěvníci s námi počítat musí. Bohužel právě před rokem se nám stala nehoda, kdy lyžař do čtyřkolky narazil. Čtyřkolka sice byla označená, blikala, ale nakonec to dopadlo tragicky,“ poznamenal Antl.

Nová lyžařská sezona začala v mnoha skiareálech už první adventní víkend. Podle Pavla Antla se ale zatím počet výjezdů nijak nezvedá; na většině hor se totiž sjezdovky ještě do minulého víkendu uměle zasněžovaly a v okolí sníh nebyl.